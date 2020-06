EU-Videogipfel berät über Corona-Aufbauplan

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen beraten am Freitag (10.00 Uhr) bei einem EU-Videogipfel erstmals über den geplanten EU-Wiederaufbauplan in der Corona-Krise. Für das von der EU-Kommission vorgeschlagene 750-Milliarden-Euro-Programm werden äußerst schwierige Verhandlungen erwartet. Eine schnelle Einigung gilt als ausgeschlossen und ein Ergebnis soll möglichst bei einem physischen Gipfeltreffen im Juli erzielt werden.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte im Mai einen kreditfinanzierten 750-Milliarden-Euro-Plan zur Bewältigung der Corona-Krise vorgeschlagen. Das Geld soll teils als Zuschüsse, teils als Kredite an die EU-Staaten gehen. Allerdings sind die EU-Länder in vielen Fragen noch uneins. Das Aufbauprogramm soll im Paket mit dem nächsten siebenjährigen EU-Finanzrahmen ab 2021 in Höhe von 1,1 Billionen Euro verhandelt werden.

Neben dem Plan zur wirtschaftlichen Erholung sollen am Freitag auch der Stand der Brexit-Verhandlungen sowie die Verlängerung der Sanktionen gegen Russland wegen des Vorgehens in der Ukraine Thema sein./wim/DP/fba