Von Ed Frankl

DOW JONES--Die EU wehrt sich gegen die Vorwürfe der USA, amerikanischen Unternehmen mit ihrer Politik zu schaden. Sie kündigte an, die Ergebnisse der Untersuchung des US-Handelsbeauftragten zu prüfen, die in dem Vorschlag für neue Zölle gegen Dutzende von Ländern mündeten.

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Das Büro des US-Handelsbeauftragten (USTR) hatte nach einer monatelangen Untersuchung erklärt, die Politik der EU und 13 weiterer Volkswirtschaften im Zusammenhang mit Überkapazitäten im verarbeitenden Gewerbe sei "unangemessen und belaste oder beschränke den US-Handel".

Der Handelsbeauftragte Jamieson Greer hatte gesagt, durch staatliche Hilfen seien überschüssige Industriekapazitäten geschaffen worden. Dies ermögliche es Unternehmen aus anderen Nationen, die Weltmärkte mit billigeren Waren zu überfluten und US-Produzenten zu untergraben.

"Wir werden die Ergebnisse prüfen", sagte der Sprecher der Europäischen Kommission, Olof Gill. "Gleichzeitig weisen wir die Prämisse entschieden zurück, dass Europa eine Quelle struktureller Überkapazitäten ist. Im Gegenteil, Europa gehört zu denjenigen, die Überkapazitäten am stärksten ausgesetzt sind."

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Das Büro des Handelsbeauftragten teilte mit, es werde einen Zollsatz von 15 Prozent auf Warenimporte aus der EU anwenden. Dies stehe im Einklang mit dem sogenannten Turnberry-Abkommen, auf das sich die Trump-Regierung im Juli 2025 mit der EU geeinigt hatte.

Gill fügte hinzu, die EU erwarte, dass alle Maßnahmen aus der jüngsten Untersuchung das Handelsabkommen respektieren, das auf Trumps Golfplatz Turnberry in Schottland geschlossen wurde. Dies schließe die Zollobergrenze von 15 Prozent für EU-Waren ein.

Die EU werde den Dialog mit der Trump-Regierung fortsetzen, um neue Produkte für Zollausnahmen und -senkungen auszuloten, sagte Gill.

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"Die EU und die USA teilen eine echte Sorge über globale Überkapazitäten, die größtenteils staatlich gesteuert sind und sich auf Drittländer konzentrieren. Wir bedauern das Fehlen eines gemeinsamen Handelns", fügte er hinzu.

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DJG/DJN/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2026 10:32 ET (15:32 GMT)