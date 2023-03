EU will "Greenwashing" bei Verbraucherprodukten unterbinden

Von Kim Mackrael

BRÜSSEL (Dow Jones)--Die Europäische Kommission hat Vorschläge vorgelegt, die letztlich von Unternehmen verlangen, Umwelt- und Nachhaltigkeitsaussagen bei ihren Verbraucherprodukten mit wissenschaftlichen Beweisen zu untermauern. Dies ist Teil eines breit angelegten Regulierungsvorstoßes, der - wie ähnliche Bemühungen im Technologiebereich - Präzedenzfälle für Unternehmensregeln in anderen Ländern schaffen könnte.

Die Kommission schlug eine Gesetzgebung vor, die auf das abzielt, was Kritiker allgemein als "Greenwashing" bezeichnen. Dies betrifft umweltfreundliche Kennzeichnungen, wie zum Beispiel die Behauptung, dass ein Produkt aus recyceltem Material oder CO2-neutral hergestellt wurde.

Die Kommission erklärte, dass eine Reihe von Umweltaussagen von unabhängiger Seite überprüft und mit wissenschaftlichen Belegen untermauert werden müssten. Die Vorschläge sind Teil umfassenderer Bemühungen der EU, die es den Verbrauchern leichter machen sollen, sich für ökologisch nachhaltige Produkte zu entscheiden.

Verbraucherschutzgruppen sagten, die Gesetzgebung solle dazu beitragen, ein Problem anzugehen, das ihrer Ansicht nach bei Unternehmen allgegenwärtig ist, da Regierungen, Investoren und Verbraucher Druck in Richtung umweltverträglicher Produkte ausüben. Umweltbezogene Angaben sind oft vage oder irreführend, so die an der Ausarbeitung der Vorschriften beteiligten Beamten, und den Verbrauchern stehen nur wenige Instrumente zur Verfügung, um festzustellen, ob eine Angabe gerechtfertigt ist.

Sollte die Gesetzgebung verabschiedet werden, könnte sie Auswirkungen über Europa hinaus haben. Verordnungen, die in der EU, einem Markt mit rund 450 Millionen Einwohnern, erlassen werden, führen häufig zu umfassenderen globalen Änderungen, da global tätige Unternehmen es vorziehen, nicht mit mehreren Regelwerken arbeiten zu müssen.

Die Vorschläge zur Kennzeichnung sind Teil der umfassenderen Bemühungen der EU zur Bekämpfung des Klimawandels, zu denen eine ganze Reihe von Rechtsvorschriften zu Fahrzeugemissionen, erneuerbaren Energien und anderen Initiativen gehören.

Die vorgeschlagenen Gesetze müssen von den Mitgliedsländern und dem Europäischen Parlament ausgehandelt und genehmigt werden, bevor sie in Kraft treten können, und können sich während dieses Prozesses noch ändern.

Die europäische Verbraucherschutzorganisation BEUC erklärte vor kurzem, dass die Vorschriften zur Umweltkennzeichnung einen wichtigen Beitrag zum grünen Wandel in der EU leisten sollten. "Wir müssen das Problem des Greenwashing an der Wurzel packen", sagte Monique Goyens, die Generaldirektorin der Gruppe. Klare Regeln für die Umweltkennzeichnung sollten den Verbrauchern helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, und gleichzeitig Unternehmen belohnen, die daran arbeiten, ihre Produkte und Dienstleistungen nachhaltiger zu gestalten.

