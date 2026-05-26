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EU will Großteil von mobilem Spektrum für heimische Satellitenbetreiber reservieren

27.05.26 16:18 Uhr
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Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Europäische Union plant, ab dem nächsten Jahr den Großteil ihres lukrativen mobilen Satellitenspektrums für heimische Betreiber zu reservieren und damit die Abhängigkeit von ausländischen Technologieunternehmen einzudämmen.

Die EU schlug am Mittwoch eine Überarbeitung der Lizenzvergabe für das 2-Gigahertz-MSS-Frequenzband vor, das für die Satellitenkommunikation genutzt wird. Die neuen Regeln sollen nach Mai 2027 gelten. Zu diesem Zeitpunkt laufen die Lizenzen der US-Unternehmen Viasat und EchoStar aus.

Die EU will nach eigenen Angaben zwei Drittel des begehrten Bandes für kommerzielle Zwecke wie Mobilfunkgeräte reservieren.

Nicht-EU-Unternehmen wie Elon Musks Starlink könnten sich um den Zugang bewerben. Der Zugang für die kommerzielle Nutzung würde jedoch zu gleichen Teilen zwischen europäischen Unternehmen, die in den Markt eintreten, und anderen europäischen sowie Nicht-EU-Unternehmen aufgeteilt. Damit sollen die Lieferanten der Union diversifiziert werden.

Das verbleibende Drittel des Zugangs würde zudem für EU-Betreiber reserviert, die sichere Regierungskommunikation anbieten.

Die EU hat in den vergangenen Monaten versucht, ihre eigene Souveränität im Technologiesektor zu stärken. Angetrieben wurde dies durch Bedenken hinsichtlich der Dominanz von US-Technologieriesen. Zudem sind die transatlantischen Beziehungen unter US-Präsident Donald Trump volatiler.

"Europa steht jetzt am Scheideweg. Wir haben nun die seltene Gelegenheit, zu entscheiden, was wir für unsere Zukunft tun wollen", sagte Henna Virkkunen, die oberste Technologie-Beauftragte der EU, am Mittwoch. "Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit Europas steigern, wir wollen die Sicherheit Europas stärken, und wir wollen auch neue technologische Möglichkeiten nutzen."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2026 10:19 ET (14:19 GMT)

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