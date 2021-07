EU will in Kalifornien Büro für Kontakte zu Tech-Unternehmen eröffnen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU will wegen der wachsenden Bedeutung von Unternehmen wie Apple, Google) und Facebook eine Vertretung im US-Bundesstaat Kalifornien aufbauen. Das in San Francisco geplante Büro solle Kontakte zur Technologiebranche erleichtern, bestätigten EU-Vertreter am Freitag in Brüssel.

Zuvor hatte das "Handelsblatt" über das Vorhaben berichtet. Die Zeitung zitierte auch aus einem internen Arbeitspapier des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD). In ihm heißt es, globale Tech-Unternehmen seien "zu machtvollen Akteuren geworden, die einen so großen Einfluss auf die Gesellschaft haben, wie es in der Vergangenheit selten der Fall war". Ein informierter Dialog mit der Privatwirtschaft über ihre Rolle und Verantwortung sei ein wichtiger Bestandteil der externen Digitalpolitik.

Informationen zur vorgesehenen Personalstärke und zum möglichen Zeitpunkt der Eröffnung des EU-Büros gab es am Freitag zunächst nicht. Die Planungen liefen noch, hieß es. Betont wurde allerdings, dass es nicht um den Aufbau einer Botschaft, sondern nur um den eines Büros gehe.

