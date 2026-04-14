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EU will Meta zur Änderung von Whatsapp-KI-Richtlinien anweisen

15.04.26 15:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
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Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Europäische Kommission will Meta Platforms zur Rücknahme einer Richtlinie anweisen, die konkurrierende KI-Chatbots daran hindert, mit Nutzern auf dem Nachrichtendienst Whatsapp zu kommunizieren. Meta hatte im Oktober 2025 eine Aktualisierung seiner Whatsapp-Geschäftsbedingungen angekündigt, die KI-Assistenten von Drittanbietern ab diesem Jahr faktisch von der Plattform ausschloss. Die EU-Kommission hatte daraufhin im Dezember eine kartellrechtliche Untersuchung gegen den US-Konzern wegen möglichen Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung eingeleitet.

"Die Kommission beabsichtigt, einstweilige Maßnahmen zu verhängen, um zu verhindern, dass diese Änderung der Geschäftspolitik dem Markt ernsten und nicht wiedergutzumachenden Schaden zufügt", teilte die Brüsseler Behörde mit. Diese Maßnahmen sollen in Kraft bleiben, bis die Kommission ihre Untersuchung abgeschlossen habe.

Im vergangenen Monat bot Meta an, KI-Chatbots von Mitbewerbern gegen eine Gebühr mit Whatsapp-Nutzern kommunizieren zu lassen, um die Bedenken der Kartellbehörden zu zerstreuen. Die EU-Komission teilte am Mittwoch jedoch mit, sie habe vorläufig festgestellt, dass mit dieser Geschäftspolitik dieselbe Wirkung wie mit dem vorherigen Zugangsverbot erzielt werde.

Ein Whatsapp-Sprecher sagte, die Kommission wolle ihre regulatorischen Befugnisse nutzen, um einigen der weltweit größten Unternehmen zu ermöglichen, das Produkt "Whatsapp Business" kostenlos zu nutzen. "Das bedeutet, dass eine kleine Bäckerei in Frankreich, die für die Nutzung des Dienstes bezahlt, um Croissant-Bestellungen entgegenzunehmen, die Rechnung für OpenAI mitbegleichen wird", hieß es in einer Stellungnahme.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2026 09:54 ET (13:54 GMT)

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31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
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