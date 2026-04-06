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EU will mit Maßnahmen Abhängigkeit von US-Tech-Infrastruktur verringern

03.06.26 14:46 Uhr

Von Edith Hancock

DOW JONES--Brüssel bringt eine Reihe von Maßnahmen zur Stärkung der eigenen technologischen Fähigkeiten auf den Weg. Die EU-Kommission stellte am Mittwoch ein Paket zur technologischen Souveränität vor. Die vorgesehenen politischen Maßnahmen betreffen eine breite Palette von Technologie-Infrastrukturen - von Halbleitern über Cloud-Dienste und Rechenzentren bis hin zu Künstlicher Intelligenz.

Es der jüngste Vorstoß des Staatenbundes, seine Abhängigkeit von Technologieriesen aus anderen Ländern wie den USA zu verringern. Die Kommissionsvorschläge, die noch vom Europäischen Parlament und dem Rat der Europäischen Union verhandelt und genehmigt werden müssen, kommen zu einem Zeitpunkt, an dem führende EU-Vertreter ihre Besorgnis über die Abhängigkeit Europas von Nicht-EU-Unternehmen bei zunehmend wichtigen Technologien geäußert haben. Dabei geht es um den Betrieb elektronischer Geräte, lebenswichtiger Infrastrukturen und die Speicherung sensibler Daten speichern.

Die zweite Amtszeit von US-Präsident Donald Trump hat die Spannungen mit der EU im Hinblick auf Zölle und Geopolitik verschärft und der EU die Dringlichkeit vor Augen geführt, unabhängiger zu werden. "Wir können es uns nicht leisten, bei den Technologien, die unsere Krankenhäuser am Laufen halten, unsere Energienetze stabilisieren und unsere Dienste absichern, von anderen abhängig zu sein", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einer Erklärung. "Es geht darum, unsere Bürger zu schützen, unsere Interessen zu verteidigen und unsere eigenen Entscheidungen zu treffen", sagte sie.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 08:47 ET (12:47 GMT)