DAX24.198 ±0,0%Est506.028 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0000 +2,3%Nas25.170 -2,0%Bitcoin54.188 +1,7%Euro1,1550 +0,1%Öl93,20 -1,9%Gold4.105 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Oracle 871460 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe im Iran-Krieg: DAX leicht im Minus erwartet -- Asiens Börsen uneins -- EZB entscheidet über Zinspfad -- Oracle-Zahlen von Milliarden-Finanzierung überschattet -- Mercedes im Fokus
Top News
Neue Angriffe im Iran-Krieg: DAX vor EZB-Zinsentscheid mit behauptetem Start Neue Angriffe im Iran-Krieg: DAX vor EZB-Zinsentscheid mit behauptetem Start
Xtrackers erweitert Core-ETF-Palette mit günstigen Aktienstrategien: FTSE All World ETF jetzt TER 0,07% p.a. Xtrackers erweitert Core-ETF-Palette mit günstigen Aktienstrategien: FTSE All World ETF jetzt TER 0,07% p.a.
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EU will Preissprünge beim Tanken und Heizen vermeiden

11.06.26 08:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
6,27 EUR 0,04 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ConocoPhillips
104,62 EUR 3,60 EUR 3,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
131,48 EUR 0,36 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
37,41 EUR 0,15 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TotalEnergies
78,21 EUR 2,06 EUR 2,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Um Preissprünge beim Tanken und Heizen für Verbraucher künftig zu vermeiden, will die EU in das Treibhausgas-Handelssystem eingreifen und damit Klimaschutzregeln anfassen. Konkret einigten sich Unterhändler von EU-Staaten und dem Europaparlament darauf, eine Reserve für Emissionszertifikate länger beizubehalten und bei starken Preissteigerungen mehr daraus auf den Markt bringen zu können. Das teilten beide mit. Solche Zertifikate müssen bestimmte Unternehmen für den Ausstoß klimaschädlicher Gase wie Kohlendioxid (CO2) erwerben.

Zentrales Klimaschutzinstrument der EU

Das EU-Treibhausgashandelssystem (Emission Trading System, ETS) ist ein wichtiges Klimaschutzinstrument der Europäischen Union. Es wurde 2005 eingerichtet, um Treibhausgasemissionen zu verringern. Das soll besonders in energieintensiven Sektoren als Anreiz dienen, Treibhausgase einzusparen. Ab 2028 werden auch Brennstoffe wie Benzin und Erdgas in das EU-System einbezogen. Der Preis der Zertifikate beeinflusst dann indirekt die Kosten für Heizöl, Erdgas, Diesel oder Benzin. Bislang gilt das System vor allem für Stromerzeugung und Industrie.

Nicht genutzte Zertifikate werden in der sogenannten Marktstabilitätsreserve (MSR) gehalten. Wenn zu viele im Markt sind, werden einige in die Reserve verschoben. Wenn zu wenige Zertifikate da sind oder der Preis stark steigt, gibt die Reserve zusätzliche Zertifikate frei.

Zertifikate länger als geplant gültig

Der Einigung zufolge sollen künftig mehr Zertifikate freigegeben werden, sobald der Preis über 45 Euro pro Tonne CO2 steigt. Ursprünglich war zudem geplant, die Reserve nicht dauerhaft zu erhalten, Zertifikate sollten Ende 2030 verfallen. Nun soll sie auch danach noch erhalten bleiben, um Preisschwankungen zu vermeiden.

In Deutschland gilt neben dem EU-System für Industrie und Strom bereits der nationale Emissionshandel für alle Gebäude und Verkehr. Der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese sagte, der Start des europäischen Systems auch für Verkehr und Gebäude habe in Deutschland zunächst eine dämpfende Wirkung auf den CO2-Preis./rdz/DP/stw

In eigener Sache

Übrigens: ConocoPhillips und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumRatingAnalyst
10.06.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
12.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.06.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
12.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
28.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
09.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
08.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
08.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.08.2020Shell (Royal Dutch Shell) (A) UnderweightBarclays Capital
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell (Royal Dutch Shell) (A) SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
30.01.2015Royal Dutch Shell Grou b SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen