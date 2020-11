EU will stärker in die Raumfahrt investieren

BERLIN (Dow Jones)--Die Europäische Union will ihre Raumfahrt-Programme stärken. Geplant sei "eine richtige europäische Strategie für den Zugang zum Weltall", sagte EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton vor Beginn des zehnten Weltraumrats der Europäischen Weltraumorganisation ESA. "Europa muss ein Hub für die Innovation in der Raumfahrt werden."

Konkret sollen dafür das europäische Satellitennavigationssystem Galileo und das ESA-Erdbeobachtungsnetz Copernicus gestärkt und mit neuen Technologien ausgestattet werden. Die EU strebt aber auch neue Projekte wie etwa Satelliten für die Allgemeinheit, das Internet oder die Kommunikation an, so Breton. "Dafür werden wir ein angemessenes Budget haben." Konkrete Summen nannte er nicht. Im Laufe des Tages soll das Thema mit den für Raumfahrt zuständigen Ministern der EU-Mitgliedsstaaten im Rahmen einer Videokonferenz beraten werden.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) betonte, er sei "entschlossen, in den nächsten Wochen und Monaten wichtige Akzente in dieser Richtung mit zu setzen". Europa wolle an der globalen Weltraumwirtschaft "teilnehmen und auch von ihr profitieren". Wichtig seien dabei faire Bedingungen auf den internationalen Märkten. "Deshalb wollen wir die Spielregeln aktiv mitgestalten", so Altmaier.

November 20, 2020 03:17 ET (08:17 GMT)