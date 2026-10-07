EU zahlt Ukraine weitere Milliarde für Drohnenbeschaffung aus

07.10.26 12:50 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Ukraine erhält weitere Gelder für die Drohnenbeschaffung aus dem 90 Milliarden Euro schweren Unterstützungsdarlehen der EU. 1,24 Milliarden Euro für Drohnen-Abfangsysteme, Drohnenmunition und Raketen, die von ukrainischen Unternehmen hergestellt werden, wurden von der EU-Kommission ausgezahlt, wie sie mitteilte.

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"Die heutige Auszahlung wird dazu beitragen, die ukrainische Verteidigungsindustrie zu stärken und die Fähigkeit der Ukraine zu verbessern, sich selbst zu verteidigen - zum Schutz der Menschen und der Infrastruktur", sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Von dem EU-Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro für die Jahre 2026 und 2027 sind 60 Milliarden für verteidigungsrelevante Ausgaben vorgesehen. 30 Milliarden Euro sind für die Unterstützung des Haushalts geplant.

Im Jahr 2026 sollen der Kommission zufolge 28,3 Milliarden Euro ausgezahlt werden, um die Kapazitäten der ukrainischen Verteidigungsindustrie zu unterstützen. Weitere Auszahlungen im Rahmen des Verteidigungsanteils für dieses Jahr sollen in den kommenden Wochen folgen./rdz/DP/stk