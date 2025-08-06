DAX24.317 +1,6%ESt505.345 +1,6%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.893 +1,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl67,43 +0,7%Gold3.381 +0,4%
EU: Zölle auf Chip-Exporte in USA bei 15 Prozent gedeckelt

07.08.25 12:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ASMI
413,80 EUR 6,40 EUR 1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
610,70 EUR 18,70 EUR 3,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
34,50 EUR 0,02 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STMicroelectronics N.V.
21,01 EUR -0,59 EUR -2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Trade & Value AG
1,52 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen

Von Mauro Orru

DOW JONES--Für Chip-Exporte aus der Europäischen Union in die USA bleiben die Zölle nach Angaben der EU-Kommission auch nach der jüngsten Zoll-Ankündigung von US-Präsident Trump bei 15 Prozent gedeckelt. Kommissionssprecher Olof Gill sagte am Donnerstag, Washington habe sich verpflichtet, die Obergrenze von 15 Prozent auf EU-Halbleiterexporte anzuwenden, unabhängig von anderen Zöllen, die die USA auf andere Exporteure erheben. "Wir erwarten, dass die USA diese Zusage umsetzen", so Gill.

Trump hatte am Mittwoch verkündet, dass er auf alle Chips, die in die USA eingeführt werden, Zölle in Höhe von etwa 100 Prozent erheben werde. Ausgenommen davon seien Technologieunternehmen, die eine Produktion in den USA zusagten. Die Ankündigung erfolgte Wochen, nachdem Trump eine Vereinbarung mit der EU getroffen hatte, wonach die USA für die meisten Importe aus Europa einen Zoll von 15 Prozent erheben werden.

Die Aktien des niederländischen Chip-Herstellers ASML Holding und des kleineren Konkurrenten ASM International stiegen am Donnerstagmorgen um mehr als 2 Prozent. Der deutsche Chiphersteller Infineon Technologies legte um 0,6 Prozent zu und machte damit Verluste vom Vortag wieder wett. Das Papier von STMicro, ein Lieferant von Tesla und Apple, gab um 0,1 Prozent nach.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
06.08.2025Infineon BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

