EU: Zölle auf Chip-Exporte in USA bei 15 Prozent gedeckelt

DOW JONES--Für Chip-Exporte aus der Europäischen Union in die USA bleiben die Zölle nach Angaben der EU-Kommission auch nach der jüngsten Zoll-Ankündigung von US-Präsident Trump bei 15 Prozent gedeckelt. Kommissionssprecher Olof Gill sagte am Donnerstag, Washington habe sich verpflichtet, die Obergrenze von 15 Prozent auf EU-Halbleiterexporte anzuwenden, unabhängig von anderen Zöllen, die die USA auf andere Exporteure erheben. "Wir erwarten, dass die USA diese Zusage umsetzen", so Gill.

Trump hatte am Mittwoch verkündet, dass er auf alle Chips, die in die USA eingeführt werden, Zölle in Höhe von etwa 100 Prozent erheben werde. Ausgenommen davon seien Technologieunternehmen, die eine Produktion in den USA zusagten. Die Ankündigung erfolgte Wochen, nachdem Trump eine Vereinbarung mit der EU getroffen hatte, wonach die USA für die meisten Importe aus Europa einen Zoll von 15 Prozent erheben werden.

Die Aktien des niederländischen Chip-Herstellers ASML Holding und des kleineren Konkurrenten ASM International stiegen am Donnerstagmorgen um mehr als 2 Prozent. Der deutsche Chiphersteller Infineon Technologies legte um 0,6 Prozent zu und machte damit Verluste vom Vortag wieder wett. Das Papier von STMicro, ein Lieferant von Tesla und Apple, gab um 0,1 Prozent nach.

August 07, 2025 06:22 ET (10:22 GMT)