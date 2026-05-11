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EU-Zwangsmaßnahme: WhatsApp muss andere KI-Anbieter zulassen

09.06.26 17:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
506,00 EUR -2,70 EUR -0,53%
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BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission zwingt den Messengerdienst WhatsApp, KI-Assistenten anderer Anbieter in der Europäischen Union wieder kostenlos zuzulassen. Der US-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), zu dem WhatsApp gehört, müsse die einstweiligen Maßnahmen innerhalb von fünf Werktagen umsetzen, teilte die EU-Kommission mit./tre/DP/jha

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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

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Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

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01.06.2026Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
01.06.2026Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
05.05.2026Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
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01.06.2026Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
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04.05.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
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30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

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