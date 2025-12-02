DAX23.697 +0,5%Est505.691 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 +1,4%Nas23.276 -0,4%Bitcoin75.511 +1,6%Euro1,1624 +0,1%Öl62,78 -0,9%Gold4.220 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Airbus 938914 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen höher erwartet -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy muss womöglich Bitcoin verkaufen -- TUI, Plug Power, Apple, DroneShield, BioNTech, PUMA, Bilfinger im Fokus
Top News
Aktien von Moderna und BioNTech im Visier: Sorgen um strengere Zulassungsregeln für Impfstoffe Aktien von Moderna und BioNTech im Visier: Sorgen um strengere Zulassungsregeln für Impfstoffe
Ausblick: C3.ai gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: C3.ai gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.

EuGH: Apple darf wegen App-Store-Regeln in Niederlanden verklagt werden

02.12.25 13:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
243,30 EUR -0,70 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Edith Hancock

DOW JONES--Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat entschieden, dass Apple in den Niederlanden wegen der Bedingungen seines App Stores kartellrechtlich verklagt werden kann. Hintergrund des Entscheides sind Klagen zweier niederländischer Stiftungen gegen Apple in Amsterdam. In diesen werfen sie dem Konzern vor, seine marktbeherrschende Stellung beim Vertrieb von Apps auf seinen eigenen Geräten zu missbrauchen.

Wer­bung

Die beiden Stiftungen - Stichting Right to Consumer Justice und Stichting App Stores - erklärten, dass die Gebühren, die Apple Entwicklern für die Einrichtung eines Shops im App Store berechnet, unfair seien und den Verbrauchern schadeten.

Apple hatte argumentiert, dass Richter in den Niederlanden nicht für die Verhandlung der Klage zuständig seien.

Die Richter des in Luxemburg ansässigen EuGH wiesen dieses Argument jedoch zurück. Das Gericht stellte in einer Erklärung am Dienstag fest, dass Apple über einen speziell für den niederländischen Markt entwickelten App Store verfügt und den Nutzern Apps in niederländischer Sprache anbietet.

Wer­bung

"Der Schaden, der bei diesen Käufen entsteht, kann daher in diesem Gebiet auftreten, unabhängig davon, wo sich die betroffenen Nutzer zum Zeitpunkt des Kaufs befanden", erklärte das Gericht.

Apple lehnte eine Stellungnahme ab. Stichting Right to Consumer Justice und Stichting App Stores reagierten nicht sofort auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/rio

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 07:32 ET (12:32 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Apple Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
01.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.11.2025Apple NeutralUBS AG
17.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.11.2025Apple NeutralUBS AG
17.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025Apple NeutralUBS AG
10.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
04.11.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
13.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen