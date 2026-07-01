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EuGH bestätigt Rekord-Wettbewerbsstrafe für Google

02.07.26 09:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
312,80 EUR -4,45 EUR -1,40%
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LUXEMBURG (dpa-AFX) - Google (Alphabet C (ex Google)) muss nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs eine Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission in Rekordhöhe von 4,1 Milliarden Euro zahlen. Das Unternehmen habe Herstellern von Android-Smartphones und Mobilfunkanbietern illegale Beschränkungen auferlegt, um die Marktdominanz seiner Suchmaschine zu stärken, entschieden die Richterinnen und Richter in Luxemburg./vni/DP/stw

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Analysen zu Alphabet A (ex Google)

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23.06.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
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20.05.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
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23.06.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
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20.05.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
04.05.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
04.05.2026Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
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22.05.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
20.05.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
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30.04.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
24.04.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
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15.05.2019Alphabet A (ex Google) verkaufenCredit Suisse Group
24.11.2008Google sellMerriman Curhan Ford & Co
19.11.2008Google ausgestopptNasd@q Inside
16.03.2007Google Bär der WocheDer Aktionärsbrief
08.03.2006Google im intakten AbwärtstrendDer Aktionär

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