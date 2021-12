euNetworks erweitert Langstreckennetz um Routen nach Warschau und Bratislava und stellt drei Verbindungen nach Polen bereit, um Bandbreitenbedarf gerecht zu werden

Aktien in diesem Artikel

euNetworks Group Limited ("euNetworks"), ein westeuropäisches Breitbandinfrastruktur-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es sein Langstreckennetz nach Polen erweitert hat und drei neue Routen nach Warschau zur Verfügung stellt. Diese Routen stellen nun rund 2.977 km neu angeschlossene Glasfaserkabel bereit, die Warschau direkt mit Berlin und Hamburg verbinden, wobei die dritte Route über Brünn verläuft und den Datenverkehr nach Prag, Bratislava und Wien unterstützt. Diese Erweiterung, deren Bereitstellung 9 Monate in Anspruch nahm, befriedigt die Nachfrage der Kunden von euNetworks nach mehr Verbindungen in die Region. Das System wurde nun in Betrieb genommen und transportiert mehrere Terabit an Kundendaten auf jeder Route, wobei eine rasche Zunahme erwartet wird.

euNetworks' 3 long routes to Warsaw (Graphic: Business Wire)

Die neuen Langstreckenrouten wurden entwickelt, um eine einzigartige dreifache Streckentopologie für den Markt bereitzustellen. Jede Route führt zu einem eigenen Rechenzentrum in Warschau, wobei die Planung bereits einen weiteren Ausbau vorsieht, um neue Rechenzentren in der Region in Betrieb zu nehmen. Die nördliche Route ist 924 km lang, reicht bis nach Berlin und Hamburg und ist einzigartig auf dem Markt. Ihre Aufteilung bietet den Kunden auch die Möglichkeit, Berlin zu umgehen, sollte dies notwendig sein. Die zentrale Route ist 845 km lang. Sie verläuft von dem Rechenzentrum von euNetworks in Berlin aus bis nach Warschau. Die südliche Route mit einer Länge von 1.178 km bietet den kürzesten Markteinführungsweg zwischen Wien und Warschau und ermöglicht auf diesem Weg nun auch Bratislava in der Slowakei als neuen Zugangspunkt für euNetworks.

Diese Routen sorgen für die Verbindung zu den wichtigen Rechenzentren und Datendrehkreuzen in Warschau. Diese Investition wird dem Bandbreitenbedarf der Kunden von euNetworks auf diesem bedeutenden Markt sowie den künftigen Anforderungen an Vielfalt und Triversitäten im übrigen Europa gerecht. Das Langstreckennetz von euNetworks umspannt heute 17 Länder und verbindet 53 Städte. In Verbindung mit den umfangreichen Metronetzen von euNetworks in 17 Städten ermöglicht das Langstreckennetzwerk die durchgehende Konnektivität zwischen allen Rechenzentren und diesen Metronetzen mithilfe ihrer eigenen und selbst betriebenen Glasfaserverbindungen.

Die Ost-Erweiterung erfolgt im Anschluss an die Installation weiterer wesentlicher Infrastruktureinrichtungen für die Verbindung des Vereinigten Königreichs mit der Niederlande durch den neuesten Super Highway von euNetworks gemeinsam mit dem Seekabel Scylla, das im September 2021 in Betrieb genommen wird.

"Warschau ist eine aufregende neue Region für das Wachstum von Rechenzentren und ein bedeutender Markt, der ein starkes Bandbreitenwachstum erfährt", so Paula Cogan, President von euNetworks. "Dabei handelt es sich um eine wachsende Cloud-Region in Europa und seine geografische Lage macht dies zu einem wichtigen Konnektivitätsdrehkreuz für Hyperscaler und Cloud-Service-Anbieter. Wir werden unser Netzwerk weiterentwickeln, um dem Bandbreitenbedarf unserer Kunden in Europa gerecht zu werden. Unsere Netzerweiterung in Polen versetzt uns nun in die Lage, unseren Kunden mithilfe unseres Netzwerks auch weiterhin ein nahtloses und durchgängiges Rechenzentrumskonnektivitätserlebnis mit derselben Dienstbereitstellung und demselben Kundenservice, den sie zu schätzen gelernt haben, anbieten zu können."

100G und 400G Wellenlängenservices, 1G und 10G Ethernet, Cloud Connect und Multi Service Port Produkte und Lösungen stehen nun auch in Warschau zur Verfügung - mit Plänen für eine zusätzliche direkte Verbindung zu weiteren Rechenzentren in der Region und in Warschau, um den Kundenanforderungen in der Zukunft gerecht zu werden.

euNetworks baut und investiert in seine Stadt- und Langstrecken-Glasfasernetzwerke, um die wichtigen Rechenzentren und Datendrehkreuze in Europa miteinander zu verbinden. Das Unternehmen errichtet Super Highways auf Langstreckenrouten, die für den künftigen internationalen Bandbreitenbedarf in Europa von großer Bedeutung sind und auf diesen Routen verlustarme Glasfaserverbindungen nutzen, um eine Langstreckenlösung mit geringen Kosten pro Bit für seine Kunden bereitzustellen.

Über euNetworks

euNetworks ist ein Anbieter von Breitbandinfrastruktur, der 17 glasfaserbasierte Metronetze besitzt und betreibt, die ein Hochleistungs-Backbone durch 53 Städte in 17 europäischen Ländern miteinander verbindet. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Rechenzentrumsanbindungen und vernetzt inzwischen mehr als 465 Rechenzentren direkt. Darüber hinaus ist euNetworks ein führender Anbieter von Anbindungen an die Cloud und bietet ein zielgerichtetes Sortiment an innerstädtischen und Langstreckendiensten an, darunter unbeleuchtete Glasfaser, Wellenlängenservices und Ethernet. Kunden aus der Handels-, Finanz-, Content-, Medien- und Mobilfunkbranche sowie Rechenzentren und Unternehmen profitieren von den einzigartigen Glasfaser- und Leerrohrnetzen von euNetworks, die auf ihren hohen Bandbreitenbedarf zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter eunetworks.com.

