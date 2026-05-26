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Euphorie nach Zahlenvorlage

Aktien von Sandisk, Western Digital, ASML & Co. im Aufwind: Micron löst globale Chip- und Speicher-Erholungsrally aus

25.06.26 10:26 Uhr
NASDAQ-Aktien von Sandisk, Western Digital & Co. im Aufwind: Micron-Zahlen sorgen für Euphorie im Chipsektor - auch ASML & Co. fester | finanzen.net

Das Kursfeuerwerk bei Micron nach den Quartalszahlen des Chipkonzerns lässt am Donnerstag international die Chip- und Speicherwerte wieder mächtig anspringen.

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Nachdem die Titel des amerikanischen Tech-Unternehmens im außerbörslichen Handel um fast 20 Prozent anzogen und auf Rekordniveau zusteuern, kam die Rally international zunächst in Asien an. So schossen zum Beispiel die Papiere des südkoreanischen Chipherstellers SK hynix prozentual zweistellig hoch. Der technologielastige KOSPI-Index zog in Seoul um mehr als fünf Prozent an, der japanische Nikkei um 4,6 Prozent.

In Europa bahnt es sich nun ebenfalls an, dass die Micron Technology-Zahlen nach dem jüngsten Branchen-Rückschlag die KI-Fantasie der Anleger wieder beleben - anders, als es vor einigen Wochen noch bei Broadcom geschah. Im frühen Handel zogen die Titel von Infineon kräftig an. Sie wurden begleitet von Werten aus der Ausrüster- und Zulieferbranche. Der ASML-Kurs kehrte mit zuletzt 4,71 Prozent Plus auf 1.627,00 Euro zurück in Richtung Rekordhoch. Titel der deutschen Vertreter AIXTRON SE, SUSS MicroTec und Siltronic zogen ebenso kräftig an.

Weltweite Begeisterung durch Micron-Zahlen

Laut dem Marktexperten Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets ist nachbörslich in den USA eine Welle der Erleichterung über die Finanzmärkte gefegt. "Die Quartalszahlen von Micron Technology haben selbst die kühnsten Erwartungen noch in den Schatten gestellt und sorgen im Technologiesektor rund um den Globus für Begeisterung", schrieb der Experte am Morgen. Davon profitierten die Branchenwerte sehr viel deutlicher als der eher verhaltene DAX, der sich recht moderat im Plus bewegt.

Bei Micron treibt der KI-Boom die Geschäfte des US-Speicherchip-Spezialisten weiter kräftig an. Sowohl die Quartalszahlen als auch der Ausblick auf das laufende Quartal lägen weit über den Erwartungen, schrieb JPMorgan-Experte Harlan Sur am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Noch beeindruckender bewertete Sur aber eine deutliche Aufstockung langfristiger Verträge mit Schlüsselkunden. James Schneider von Goldman Sachs schrieb dazu, nun sei etwa die Hälfte der langfristigen Umsatzerwartungen von Micron in trockenen Tüchern. Sur ergänzte, Micron werde damit von einem zyklischen Hersteller zu einem mehrjährig abgesicherten Zulieferer.

Im Vorfeld der Micron-Zahlen war in den vergangenen Tagen eine Welle von Gewinnmitnahmen über Chipwerte eingebrochen. Unter Anlegern war es noch in aller Munde, dass Broadcom erst Anfang Juni eine solche in Gang gesetzt hatte, die dann aber ein paar Tage länger andauerte. Sorgen vor Übertreibungen waren auch jetzt wieder hochgekocht.

Laut dem Consorsbank-Experten Jochen Stanzl zerstreut Micron aber nun "jegliche Zweifel daran, dass der Speicherchipzyklus zu Ende oder die KI-Rally einen Hochpunkt erreicht haben könnte". Vor diesem Hintergrund schossen außerbörslich auch die Kurse großer US-Speicherhersteller wie SanDisk, Seagate Technology und Western Digital nach oben: So zieht Sandisk vorbörslich an der NASDAQ stellenweise 12,17 Prozent an auf 2.147,41 US-Dollar, während Seagate ein Plus von 8,48 Prozent auf 1.077,46 US-Dollar verzeichnet. Western Digital gewinnt derweil 11,47 Prozent auf 717,65 US-Dollar.

/tih/zb/stk

FRANKFURT/PARIS/SEOUL/NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquellen: ASML, Tada Images / Shutterstock.com

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