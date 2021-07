EUREX/Aufwärtsbewegung im Bund-Future dauert an

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Plus am Vortag geht es für den Bund-Future am Donnerstag im Verlauf weiter nach oben. Der September-Kontrakt steigt um 26 Ticks auf 174,34 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 174,36 Prozent und das Tagestief bei 174,09 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 31.642 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 8 Ticks auf 134,59 Prozent.

Die Marktakteure stehen nach Einschätzung der DZ Bank dem bislang richtungsweisenden "Reflation-Trade" zunehmend skeptisch gegenüber. Die andauernde Verbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus trübe die bisherige Wachstumseuphorie.

Am Mittag gibt dann die europäische Zentralbank das Ergebnis ihrer Überprüfung der geldpolitischen Strategie bekannt. Es sei davon auszugehen, dass die Notenbank zukünftig die 2-Prozentmarke ins Visier nimmt. Darüber hinaus wird sie wohl die Symmetrie des Inflationsziels hervorheben und damit deutlich machen, dass man sowohl gegen eine übermäßig niedrige als auch übermäßig hohe Teuerungsrate vorgehen wird. Ein temporäres Überschießen der Inflationsrate sollte weiter möglich sein, da die EZB das Inflationsziel auf mittlere Frist anvisiert.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2021 02:53 ET (06:53 GMT)