EUREX/Aufwärtsbewegung im Bund-Future hält an

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Mittwoch im Verlauf weiter nach oben. Der März-Kontrakt steigt um 29 Ticks auf 137,61 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 137,65 Prozent und das Tagestief bei 137,33 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9.113 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 22 Ticks auf 119,27 Prozent. Weiterhin sind die Akteure am Zinsmarkt sehr euphorisch, was die Senkung der Leitzinsen im kommenden Jahr betrifft. Auf der anderen Seite mahnte der litauische Notenbankchef erst gestern vor zu optimistischen Erwartungen. Doch allen Unkenrufen aus der EZB zum Trotz ist für die Zinsstrategen der DZ Bank die Stimmung an den Staatsanleihemärkten sehr freundlich. Auch die Bundspreads bildeten dies ab. Bei zehnjährigen Laufzeiten notierten Italien und Spanien gestern auf dem geringsten Niveau seit dem Sommer, Portugal und Griechenland wiesen sogar Jahrestiefststände auf.

December 20, 2023 02:49 ET (07:49 GMT)