Eurex begibt künftig Futures und Optionen auf FTSE-100

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Derivate-Tochter der Deutsche Börse AG Eurex arbeitet künftig mit FTSE Russell zusammen, der Index-Tochter der London Stock Exchange. Aufgelegt werden Futures und Optionen auf den Londoner Blue-Chip-Index. "Dabei geht es vorrangig um Total Return Futures", so eine Sprecherin der Eurex. Diese sollen so genannte Equity Swaps im OTC-Handel ersetzen. Die Eurex sieht hier die Chance auf Marktanteile, weil die Kapitalanforderungen im OTC-Handel steigen, unter anderem durch das Hinterlegen von Margins. Da sich der Kundenbedarf aber auf das gesamte Portfolio-Management erstrecke, würden auch Dividenden-Futures und normale Futures und Optionen angeboten. Eingeführt werden sollen die neuen Produkte am 29. März.

March 01, 2021 06:20 ET (11:20 GMT)