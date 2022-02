EUREX/Bund-Future auf Erholungskurs

FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen um 8.20 Uhr um 18 Ticks auf 169,24 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 169,27 Prozent und das Tagestief bei 168,89 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 18.552 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 46 Ticks auf 203,72 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 6 Ticks auf 132,25 Prozent.

Nach dem jüngsten Abgabedruck erholt sich der Bund-Future nun leicht. Das Geschäft dürfte vor Veröffentlichung der europäischen Verbraucherpreise am Mittwoch sowie der EZB-Sitzung am Donnerstag zurückhaltend verlaufen. Am Montag war die deutsche Zehnjahresrendte wieder ganz knapp positiv geworden, nachdem der harmonisierte deutsche Verbraucherpreisindex im Januar einen Anstieg von 5,1 Prozent gezeigt hatte, deutlich mehr als mit 4,4 Prozent erwartet.

Nach unten liegt bei 169,00 eine erste Unterstützung, bei 169,50 ein erster Widerstand.

February 01, 2022 02:32 ET (07:32 GMT)