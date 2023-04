EUREX/Bund-Future auf erreichtem Niveau stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem deutlichen Rücksetzer am Vortag zeigt sich der Bund-Future am Mittwoch im Verlauf stabil. Der Juni-Kontrakt steigt um 8:35 Uhr um 6 Ticks auf 135,92 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 136,1 Prozent und das Tagestief bei 135,74 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.526 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert dagegen 2 Ticks auf 117,99 Prozent.

Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer ist heute auf die Bekanntgabe der Verbraucherpreisindizes in den USA gerichtet. Auch das Protokoll ("Minutes") der US-Notenbanksitzung vom 22. März dürfte auf Interesse stoßen. Beide Veröffentlichungen liefern wichtige Informationen im Hinblick auf die bevorstehende Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank am 3. Mai. Die impliziten Zinserwartungen des Marktes deuten nach Aussage der Zinsstrategen der DZ Bank auf eine gewisse Unentschlossenheit hin, ob die Fed den Leitzins dann ein letztes Mal bereits um 25 Basispunkte anheben oder doch die Hände in den Schoß legen wird. Der heutige Tag könnte daher die Zinserhöhungserwartungen schüren oder dämpfen.

April 12, 2023