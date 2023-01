EUREX/Bund-Future auf neuem Jahreshoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future liegt am Mittwoch im Handelsverlauf weiter auf Erholungskurs. Der März-Bund steigt gegen 8.20 Uhr um 55 Ticks auf 139,70 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 139,13 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 139,99 und ist der höchste Stand seit Mitte Dezember, das Tagestief liegt bei 139 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 48.900 Kontrakte.

Gestützt wird die Stimmung von der Bank of Japan (BoJ), die überraschend an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhält. Bereits am Mittwoch war der Bund-Future intraday zeitweise um fast 200 Basispunkte gestiegen, gestützt von einem Agenturbericht, die EZB wolle den Leitzins im März nur noch um 25 Basispunkte erhöhen nach 50 im Februar.

"Die Gewinne beim Bund-Future überraschen angesichts der vorhandenen Belastungsfaktoren", heißt es bei der Helaba. Ein hohes Emissionsvolumen und die Aussicht auf weniger EZB-Käufe ab dem Frühjahr stellten ein schwieriges Umfeld für Staatsanleihen dar.

Aus technischer Sicht würde ein Rücksetzer unter 137,50 Prozent die Lage wieder eintrüben. Auf der Oberseite liegt bei 140 Prozent ein erster Widerstand, dessen Überwinden den Weg zum Dezemberhoch bei 142,80 Prozent ebnen könnte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2023 02:32 ET (07:32 GMT)