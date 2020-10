EUREX/Bund-Future behauptet sich im positiven Terrain

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Schwäche am Vortag zeigt sich der Bund-Future am Donnerstag im Verlauf zunächst stabil. Der Dezember-Kontrakt steigt um 8.44 Uhr um 4 Ticks auf 174,07 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 174,18 Prozent und das Tagestief bei 174,04 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 17.724 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 135,09 Prozent. Charttechnisch bietet die 55-Tagelinie bei 173,98 Punkten die nächste Unterstützung. Die Motivation der Investoren scheint hin- und hergerissen zwischen der Furcht vor einem neuerlichen Lockdown und der Hoffnung, dass die Konjunktur weiter an Fahrt aufnehmen kann. Von daher ist möglicherweise mit einem seitwärtsgerichteten Handel zu rechnen, bis das Pendel in die eine oder andere Richtung ausschlägt.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2020 02:50 ET (06:50 GMT)