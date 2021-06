EUREX/Bund-Future behauptet vor Fed und neuer Bundesanleihe

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Mittwoch 3 Ticks niedriger bei 172,33 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 172,3 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,37, das -tief bei 172,28 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9.706 Kontrakte. Aus technischer Sicht habe der Bund-Future den kurzfristigen, seit Mitte Mai existierenden Aufwärtstrendkanal unterschritten, heißt es bei der Helaba. Nun könnte sich die Korrektur bis 172,00 ausdehnen. Erste Widerstände lägen bei 173,16 und 173,26.

"Mit Spannung wird das Ergebnis der FOMC-Sitzung der US-Notenbank erwartet, denn es gibt durchaus Gründe, einen Wechsel in der geldpolitischen Ausrichtung zu diskutieren", so die Helaba mit Verweis auf die zuletzt hohe US-Inflationsrate von 5 Prozent. "Dass es tatsächlich dazu kommt, damit rechnen wir indes nicht", so das Haus. Sollte die US-Notenbank an der lockeren Geldpolitik unverändert festhalten und den Zeitpunkt für eine Tapering-Diskussion als zu früh ansehen, dürfte es von dieser Seite zumindest keine Belastung geben.

Daneben wartet der Markt auf die neue 10-jährige Bundesanleihe im Volumen von 5 Milllarden Euro. "Bleibt zu hoffen, dass sich nach der gestrigen Großtransaktion der EU noch genügend Investoren dafür begeistern lassen", so die Helaba.

June 16, 2021 02:31 ET (06:31 GMT)