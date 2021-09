EUREX/Bund-Future dreht im Verlauf leicht ins Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future erholt sich im Verlauf von den Tiefs aus dem Frühhandel. Gegen 8.15 Uhr notiert er 4 Ticks höher bei 175,48 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 175,35 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 175,48, das -tief bei 175,20 Prozent. Umgesetzt wurden gut 27.200 Kontrakte. Unterstützungen werden um 175 Prozent ausgemacht, ein erster Widerstand an der 21-Tage-Linie bei 175,64 Prozent. Impulse könnten im Tagesverlauf von den Revisionen der europäischen Einkaufsmanagerindizes kommen und dem ADP-Arbeitsmarktbericht aus den USA am Nachmittag.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2021 02:20 ET (06:20 GMT)