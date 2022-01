EUREX/Bund-Future fester - Keine hawkische Fed-Überraschung

FRANKFURT (Dow Jones)-- Etwas fester zeigt sich der Bund-Future am Mittwoch im frühen Verlauf. Der März-Kontrakt steigt um 18 Ticks auf 170,5 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 170,58 Prozent und das Tagestief bei 170,29 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 21.016 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 7 Ticks auf 133,04 Prozent.

Am Anleihemarkt ist die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend der wichtigste Termin des Tages. Zwischenzeitlich gehegte Erwartungen vor einer Erhöhung des Leitzinsbandes um gleich 50 Basispunkte im März sind angesichts der politischen Risiken und zum Teil schwacher US-Daten zuletzt wieder verblasst. Die Fed wird sich nach Einschätzung der Zinsstrategen der Helaba wohl keinen Anlass für eine derartige Erwartungshaltung geben und sich vielmehr alle Optionen offenhalten. Insofern werde es womöglich keine hawkische Überraschung geben und Belastungen für den Rentenmarkt könnten sich in Grenzen halten.

Das technische Bild des Bund-Futures habe sich zuletzt etwas aufgehellt, wenngleich er daran gescheitert ist, den Widerstandsbereich 171,00/24 Prozent zu überwinden. Hier liegen das Hoch von Mitte Januar und das 38,2-Prozent-Retracement des Abwärtsimpulses vom 20. Dezember bis 19. Januar. Unterstützungen lokalisieren die Zinsstrategen bei 169,92 und 168,95 Prozent.

