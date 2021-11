EUREX/Bund-Future gibt Freitagsgewinn zum Teil wieder ab

FRANKFURT (Dow Jones)-Für den Bund-Future geht es am Montag im Verlauf nach unten. Der Dezember-Kontrakt verliert 32 Ticks auf 172,14 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,38 Prozent und das Tagestief bei 171,81 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 59.284 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 5 Ticks auf 135,58 Prozent.

Mit der Veröffentlichung der harmonisierten Verbraucherpreise in Deutschland und Spanien zum Wochenstart könnte nach Einschätzung der DZ Bank nach den Konjunktursorgen Ende der vergangenen Woche nun wieder das Inflationsgespenst die Marktteilnehmer verängstigen. Die vorläufigen Werte für den Monat November dürften mit voraussichtlich 5,6 Prozent im Fall von Spanien und 5,5 Prozent in Deutschland neue Höchststände erreichen. Die Anstiegsdynamik in Deutschland dürfte mit einem Vormonatswert von 4,6 Prozent jedoch deutlich stärker sein als in Spanien, wo die Inflation bereits im Oktober ein Niveau von 5,4 Prozent erreichte.

November 29, 2021 03:05 ET (08:05 GMT)