EUREX/Bund-Future gibt nach BIP-Revision etwas nach

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Freitagmorgen gegen 8.15 Uhr 17 Ticks auf 141,85 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 142,03 Prozent und das Tagestief bei 141,75 Prozent. Umgesetzt wurden 12.999 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 36 Ticks auf 158,98 Prozent, der Bobl-Futures 14 Ticks auf 120,24 Prozent. Für minimalen Druck sorgte die Aufwärtsrevision des deutschen BIP im dritten Quartal von plus 0,3 auf plus 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Es zeichne sich ein ruhiges und bewegungsarmes Geschäft ab, heißt es im Handel.

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2022 02:20 ET (07:20 GMT)