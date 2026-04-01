EUREX/Bund-Future gibt weiter nach

DOW JONES--Für den Bund-Future geht es am Dienstagvormittag weiter nach unten.. Der Juni-Kontrakt verliert 14 Ticks auf 125,21 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,36 Prozent und das Tagestief bei 125,18 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9.194 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 8 Ticks auf 115,46 Prozent.

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Für die Marktstrategen der Helaba perndelt der Bund-Future weiterhin um die 21-Tagelinie, die bei 125,42 zu finden sei. Das Bild der Indikatoren habe sich kaum verändert. Noch stehe der MACD auf Kauf, der DMI aber nicht.

DJG/thl/gos

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April 28, 2026 02:36 ET (06:36 GMT)