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EUREX/Bund-Future gibt weiter nach - Blicke auf US-Bonds gerichtet

DOW JONES--Weiter abwärts geht es am Dienstagmorgen mit den deutschen Renten-Futures - vor allem im langlaufenden Bereich der Zinskurve. Der Markt warte gespannt auf die US-Zinsentscheidung am Mittwoch. Bis dahin dürften die Bewegungen der US-Renditen nachvollzogen werden, heißt es. Die Rendite der 10-jährigen US-Anleihen hält sich knapp über der 5-Prozent-Markt.

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Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 7 Ticks auf 120,21 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 120,40 Prozent und das Tagestief bei 120,12 Prozent. Umgesetzt wurden bisher gut 52.000 Kontrakte. Der langlaufende Buxl-Futures verliert 42 Ticks auf 101,20 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt dagegen 4 Ticks auf 112,06 Prozent.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2026 02:45 ET (06:45 GMT)

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