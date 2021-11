EUREX/Bund-Future im frühen Verlauf etwas fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am frühen Vormittag am Donnerstag 4 Ticks höher bei 169,15 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 169,17 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 169,31, das -tief bei 169,03 Prozent. Umgesetzt wurden bisher knapp 30.000 Kontrakte.

"Nach der Fed ist vor der Bank of England", so die Helaba. Die englische Notenbank könnte am Mittag die Leitzinsen erhöhen. "Die Widerstandszone 169,84/92 bleibt in Reichweite", so das Haus. Darüber eröffne sich Raum bis zum 38,2-Prozent-Retracement der gesamten Abwärtsbewegung seit August bei 170,41 oder sogar bis zur 55-Tagelinie bei 170,65.

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2021 03:48 ET (07:48 GMT)