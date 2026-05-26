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EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas fester

27.05.26 06:17 Uhr

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 22 Ticks auf 126,21 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,27 Prozent und das Tagestief bei 126,1 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9.280 Kontrakte.

Der Buxl-Futures steigt um 32 Ticks auf 109,8 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 6 Ticks auf 115,9 Prozent.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2026 00:17 ET (04:17 GMT)