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EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas fester

29.05.26 06:09 Uhr

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 10 Ticks auf 126,29 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,33 Prozent und das Tagestief bei 126,16 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.482 Kontrakte.

Der Buxl-Futures steigt um 28 Ticks auf 109,76 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 115,97 Prozent.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2026 00:09 ET (04:09 GMT)