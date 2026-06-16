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EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas fester

17.06.26 06:11 Uhr

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 14 Ticks auf 126,65 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,66 Prozent und das Tagestief bei 126,56 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 4.005 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 10 Ticks auf 109,64 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 115,11 Prozent.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2026 00:12 ET (04:12 GMT)