EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas höher

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen um 12 Ticks auf 129,05 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,32 Prozent und das -tief bei 129,03 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.270 Kontrakte. Der Buxl-Future klettert um 10 Ticks auf 112,22 Prozent - der Bobl-Future um 13 Ticks auf 116,75 Prozent.

March 04, 2026