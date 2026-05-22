EUREX/Bund-Future im Frühhandel fester
25.05.26 06:18 Uhr
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DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 51 Ticks auf 125,92 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,99 Prozent und das Tagestief bei 125,72 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 24.473 Kontrakte.
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Der Buxl-Futures steigt um 70 Ticks auf 109,14 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 32 Ticks auf 115,76 Prozent.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
May 25, 2026 00:18 ET (04:18 GMT)