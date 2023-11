Heute im Fokus

Nach Gewinnwarnung: Salzgitter rudert auch bei Umsatzprognose zurück. Disney+ bietet günstigeren Tarif mit Werbung an. VW sieht keinen Bedarf für weitere Batteriefabrik in Europa. Meta darf in Europa keine personalisiert Werbung zeigen. SNB hält weitere Zinserhöhungen für möglich. Branchenstudie von JPMorgan stützt Versicherer.