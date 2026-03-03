DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2300 +3,4%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.796 +1,7%Euro1,1759 -0,2%Öl78,01 +7,6%Gold5.364 +1,6%
EUREX/Bund-Future im Frühhandel höher

02.03.26 06:13 Uhr

DOW JONES-- Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Montagmorgen um 11 Ticks auf 130,34 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,53 Prozent und das -tief bei 130,18 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 32.191 Kontrakte. Der Buxl-Future steigt um 14 Ticks auf 114 Prozent - der Bobl-Future 6 Ticks auf 117,52 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2026 00:13 ET (05:13 GMT)