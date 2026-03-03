EUREX/Bund-Future im Frühhandel höher
02.03.26 06:13 Uhr
Werbung
DOW JONES-- Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Montagmorgen um 11 Ticks auf 130,34 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,53 Prozent und das -tief bei 130,18 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 32.191 Kontrakte. Der Buxl-Future steigt um 14 Ticks auf 114 Prozent - der Bobl-Future 6 Ticks auf 117,52 Prozent.
Werbung
Werbung
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 02, 2026 00:13 ET (05:13 GMT)