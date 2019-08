EUREX/Bund-Future im Frühhandel höher

GO

Heute im Fokus

DAX beendet Sitzung freundlich -- US-Börsen steigen -- Handelsstreit: China und USA bereit für neue Verhandlungen -- ifo-Index fällt weiter -- Goldpreis auf Höhenflug -- Wirecard, Vonovia im Fokus

Ex-VW-Chef Ferdinand Piëch verstorben. Iran stellt Europäern Bedingung: Wir wollen nur Öl verkaufen. KKR sichert sich beträchtliche Beteiligung an Axel Springer. Trump: Hoffe auf "guten und fairen" Deal mit der EU. Milliardendeal: Celgene verkauft Rechte an Schuppenflechte-Mittel an Amgen. UBS und Deutsche Bank haben angeblich Allianz im Investmentbanking geprüft.