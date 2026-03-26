EUREX/Bund-Future im Frühhandel leichter

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Freitagmorgen 30 Ticks auf 124,68 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,87 Prozent und das Tagestief bei 124,58 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9.755 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 42 Ticks auf 109,04 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 16 Ticks auf 114,97 Prozent.

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Heute im Fokus Dow schließt schwächer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- DEUTZ expandiert in Rüstungsgeschäft -- Microsoft, Kontron, Beyond Meat, Palantir, Rüstungsaktien, Meta, Alphabet, Olaplex im Fokus Hohe Ölpreise treiben Energie-Aktien an: ExxonMobil outperformt NVIDIA. JPMorgan wird zum substanziellen Anteilseigner bei DroneShield. KSB-Aktie fällt zweistellig: Pumpenhersteller sieht Belastungen. Porsche mit etwas weniger Gewinn. Scout24 will Dividende deutlich steigern. Heidelberg Materials steigtert Dividende. BASF eröffnet neues Werk in China. SpaceX-Aktie bald an der Börse: Musk will mit Börsengang 75 Milliarden Dollar einsammeln.

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