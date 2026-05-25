EUREX/Bund-Future im Frühhandel leichter

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 16 Ticks auf 126,17 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,26 Prozent und das Tagestief bei 126,11 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.676 Kontrakte.

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Der Buxl-Futures verliert -40 Ticks auf 109,56 Prozent. Der Bobl-Futures verliert -11 Ticks auf 115,94 Prozent.

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DJG/cln

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May 26, 2026 00:06 ET (04:06 GMT)