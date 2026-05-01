EUREX/Bund-Future im Frühhandel leichter

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 42 Ticks auf 125,55 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,82 Prozent und das Tagestief bei 125,53 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 23.690 Kontrakte.

Wer­bung Wer­bung

Der Buxl-Futures verliert 52 Ticks auf 108,56 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 21 Ticks auf 115,56 Prozent.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2026 00:16 ET (04:16 GMT)