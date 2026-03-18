EUREX/Bund-Future im Frühhandel mit Abgaben
19.03.26 06:05 Uhr
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DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 32 Ticks auf 125,78 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,84 Prozent und das -tief bei 125,71 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.973 Kontrakte. Der Buxl-Future verliert 38 Ticks auf 109,52 Prozent - der Bobl-Future 25 Ticks auf 115,77 Prozent.
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DJG/flf
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March 19, 2026 01:06 ET (05:06 GMT)