EUREX/Bund-Future im Frühhandel mit Abgaben

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 31 Ticks auf 125,67 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,8 Prozent und das -tief bei 125,62 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.117 Kontrakte. Der Buxl-Future büßt 46 Ticks auf 110,72 Prozent ein - der Bobl-Future 19 Ticks auf 115,46 Prozent.

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March 26, 2026 01:04 ET (05:04 GMT)