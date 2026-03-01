DAX24.638 -2,6%Est505.987 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,61 +36,5%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.217 -1,0%Euro1,1669 -0,2%Öl79,50 +1,8%Gold5.316 -0,1%
EUREX/Bund-Future im Frühhandel mit Abschlägen

03.03.26 06:03 Uhr

DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen 30 Ticks auf 129,33 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,63 Prozent und das -tief bei 129,31 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.903 Kontrakte. Der Buxl-Future büßt 56 Ticks auf 112,5 Prozent ein - der Bobl-Future 18 Ticks auf 116,88 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2026 00:03 ET (05:03 GMT)