EUREX/Bund-Future im Frühhandel mit Aufschlägen
18.03.26 06:01 Uhr
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen um 21 Ticks auf 126,68 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,7 Prozent und das -tief bei 126,46 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 6.674 Kontrakte. Der Buxl-Future steigt um 34 Ticks auf 110,22 Prozent - der Bobl-Future 13 Ticks auf 116,4 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 18, 2026 01:02 ET (05:02 GMT)