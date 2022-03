EUREX/Bund-Future im Frühhandel niedriger

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen geben nach -- Uniper schreibt Finanzierung von Nord Stream 2 vollständig ab -- Russland droht mit Nord Stream 1-Stopp -- SAP im Fokus

Estée Lauder-Aktie: Estée Lauder trennt sich von Russland-Geschäft. Shell: Handel mit Heizöl und Diesel an deutsche Großkunden eingeschränkt. Frasers sichert sich weitere Aktien an HUGO BOSS. Sanofi will 1,43 Milliarden Euro in Frankreich investieren - mRNA im Blick.