Heute im Fokus

SÜSS MicroTec-Aktie wird optimistischer für 2024. Sartorius senkt Prognose für 2024. TUI plant Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen. Befesa verlängert Schuldenlaufzeit deutlich. Domino’s-Aktie sackt ab: Quartalsbericht enttäuscht. EssilorLuxottica-Aktie von Spekulation um Einstieg von Meta beflügelt. Magnificent Seven vernichten Marktkapitalisierung in Billionenhöhe. TSMC in Q2 mit deutlichem Gewinnsprung.