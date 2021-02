EUREX/Bund-Future im Frühhandel niedriger

Werbung

Heute im Fokus

Asiens Börsen uneinheitlich -- Allianz zahlt nach gutem Schlussquartal stabile Dividende- METRO-Aktionäre votieren über AR-Einzug von EPGC-Vertreter -- Swiss Re im Fokus

BioNTech und Pfizer starten Studie zu Corona-Impfung für Schwangere. Das hat Amazon-Gründer Jeff Bezos jetzt vor. Reddit-Community treibt Cannabis-Aktien an. NYSE-Präsidentin: Der Aktienmarkt ist kein Casino. Xos: Kommt der nächste Tesla-Konkurrent per SPAC an die Börse? Mit diesen Unternehmen können Anleger indirekt am Bitcoin-Hype partizipieren.