EUREX/Bund-Future im Frühhandel schwächer

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Montag gegen 9.00 Uhr 13 Ticks höher bei 137,79 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 137,68 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 138,01, das -tief bei 137,61 Prozent. Umgesetzt wurden rund 37.000 Kontrakte.

"Die einzig relevante Kursmarke auf der Unterseite sehen wir am Kontrakttief bei 135,52, das Ende September erreicht wurde", heißt es bei der Helaba. "Noch sind die Hoffnungen auf eine Bodenbildung nicht ad acta zu legen", so das Haus. Der Future müsse in einer Erholung aber zügig die 21-Tagelinie bei 140,31 sowie das Retracement bei 143,68 hinter sich lassen, um dies zu bestätigen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2022 03:02 ET (07:02 GMT)